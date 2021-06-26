Мужчина выстрелил в подростков в Омске

Неизвестный мужчина открыл огонь по подросткам в Омске. В результате две девушки оказались в больнице. Полиция уже приступила к проверке, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

«В отделе полиции №4 УМВД России по городу Омску зарегистрирован материал проверки по факту причинения телесных повреждений двум девочкам 14 и 11 лет. Травмы были нанесены неустановленным лицом, предположительно, из пневматического оружия», — привел сообщение правоохранителей ТАСС.

Во время стрельбы подростки были на мосту у железнодорожного вокзала. Очевидцы писали в соцсетях, что мужчина открыл огонь в Ленинском округе. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

«Полицейские сказали, что пули были сплавлены самостоятельно. Пули, кстати, остались в руках, поэтому этой ночью им их доставали под общим наркозом», — уточнили в группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Сейчас сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства происшествия. Правоохранители организовали проверку, приступив к розыску стрелявшего.