Мужчина выстрелил в подростка в подъезде в Москве

В Москве мужчина выстрелил в 17-летнего сына своей сожительницы на лестничной площадке в подъезде. Подростка доставили в больницу, а мужчину — в полицию.

По данным следствия, 46-летний мужчина выстрелил в подростка в доме на Челобитьевском шоссе. На месте преступления находилась мама пострадавшего. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Подросток с проникающим ранением доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре сообщили, что мужчина был ранее судим. На момент совершения преступления он находился под административным надзором. Его сожительница, женщина 1980 года, кроме 17-летнего сына, воспитывает еще троих несовершеннолетних детей. Прокуратура начала проверку условий их проживания.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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