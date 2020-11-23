Мужчина выстрелил в девушку из газового пистолета возле метро в Москве

Девушка напала на мужчину возле станции метро «Новослободская» в Москве и стала бить его ногами. Ему пришлось обороняться. Он выстрелил ей в лицо из газового пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Девушка обратилась в полицию с заявлением, что в нее стреляли из газового пистолета. Она не стала объяснять, при каких обстоятельствах мужчина открыл огонь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1994 года рождения по подозрению в стрельбе. Он рассказал, что ночью 22 ноября возле станции метро «Новослободская» к нему подошли неизвестный и несколько женщин. Они стали его оскорблять и провоцировать драку. Получившая выстрел в лицо девушка начала бить его ногами.

Он выхватил пистолет, чтобы обороняться. Мужчина предупредил, что будет стрелять, но напавшая не послушала его. Полицейские изъяли аэрозольный пистолет самообороны «Удар-М2» и начали проверять обстоятельства конфликта.