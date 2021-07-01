Мужчина выстрелил в человека в Москве из-за столкновения плечами

В Москве мужчина ранил из газового пистолета прохожего на автобусной остановке недалеко от метро «Выхино». Нападавший скрылся с места преступления.

Москвич получил ранение головы и шеи, рассказали в экстренных службах «360». Его госпитализировали.

По данным инсайдера РЕН ТВ, конфликт произошел после того, как мужчины плечами столкнулись на остановке общественного транспорта. Один из участников ссоры предпочел решить сложившуюся ситуация с помощью газового пистолета. Он выстрелил человеку в лицо и скрылся.

В Братске 14-летний подросток назвал 16-летнюю девушку дурой, в результате она достала нож и пырнула его в сердце. Школьник скончался по дороге в больницу, а нападавшую, которая скрылась с места преступления, задержали по горячим следам.

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве Ксении Каторгиной, которое гремело на всю Россию. Суд троим обвиняемым дал от 17 до 20 лет колонии строгого режима.