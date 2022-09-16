Мужчина выстрелил в брата из-за денег в Санкт-Петербурге | 360°

Криминал 16 сентября 2022, 15:54 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина выстрелил в брата из-за денег в Санкт-Петербурге

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Житель Санкт-Петербурга подвергся нападению собственного брата из-за 100 тысяч рублей. Тот выстрелил в него из пневматического пистолета, сообщила газета Neva.Today.

В полицию обратилась супруга потерпевшего. Она рассказала, что неоднократно судимый брат ее супруга требовал деньги, угрожая оружием, а потом начал драться. Конфликт закончился стрельбой.

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Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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