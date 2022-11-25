Криминал 25 ноября 2022, 16:30 Мужчина выстрелил в бортпроводника во время дорожного конфликта в Петербурге МВД: бортпроводник попал в больницу после дорожного конфликта со стрельбой в Петербурге

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Мужчина пострадал во время дорожного конфликта со стрельбой в Санкт-Петербурге. Его оппонент открыл огонь из травматического пистолета, сообщили в региональном ГУ МВД.

ЧП произошло 24 ноября вечером на на перекрестке проспекта Народного Ополчения и проспекта Маршала Жукова. О стрельбе в полицию сообщил 32-летний мужчина. Пострадавший рассказал, что работает бортпроводником. Его доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

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Полиция установила, что злоумышленник успел выстрелить в него два раза. Подозреваемого оперативно задержали. В отделе полиции ему вручили административный протокол о хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в главке.

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Известно, что стрелку 33 года. Он нигде не работает.