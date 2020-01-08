Мужчина выстрелил подростку в лицо в Москве

Согласно информации СМИ, на подростка напал неизвестный молодой человек 20 лет. У них возник конфликт из-за «вражды и неприемлемости другой идеологии». Мужчина избил несовершеннолетнего, после чего совершил выстрел ему в лицо. Правонарушитель был задержан полицией.

Медики диагностировали у школьника перелом спинки носа и носовой перегородки с выраженной деформацией. Помимо этого, подросток получил гематомы и ушибы.

«С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве», — указано в сообщении Следственного Комитета.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».