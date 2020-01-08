    08 января 2020, 19:06

    Мужчина выстрелил подростку в лицо в Москве

    Александра Каширина

    В столице в среду, 8 января, мужчина избил несовершеннолетнего, после чего выстрелил ему в лицо. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.
    Мужчина выстрелил подростку в лицо в Москве

    Согласно информации СМИ, на подростка напал неизвестный молодой человек 20 лет. У них возник конфликт из-за «вражды и неприемлемости другой идеологии». Мужчина избил несовершеннолетнего, после чего совершил выстрел ему в лицо. Правонарушитель был задержан полицией.

    Медики диагностировали у школьника перелом спинки носа и носовой перегородки с выраженной деформацией. Помимо этого, подросток получил гематомы и ушибы.

    «С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве», — указано в сообщении Следственного Комитета.

    По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».