Мужчина выращивал коноплю у себя дома в Краснодаре

Кроме приспособлений для выращивания наркотика, у него также нашли пакет с марихуаной.

«При проверке телефона злоумышленника выяснилось, что он причастен к незаконному распространению запрещенных веществ», — рассказали в ведомстве.

На мужчину возбудили уголовное дело за продажу, а также выращивание запрещенных растений.