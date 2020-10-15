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    15 октября 2020, 18:32

    Мужчина выращивал коноплю у себя дома в Краснодаре

    Дарья Морозова

    Уроженец Пермского края устроил теплицу с коноплей в своей квартире в Краснодаре. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на в УМВД по городу.

    Кроме приспособлений для выращивания наркотика, у него также нашли пакет с марихуаной.

    «При проверке телефона злоумышленника выяснилось, что он причастен к незаконному распространению запрещенных веществ», — рассказали в ведомстве.

    На мужчину возбудили уголовное дело за продажу, а также выращивание запрещенных растений.