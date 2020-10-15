Мужчина выращивал коноплю у себя дома в Краснодаре
Уроженец Пермского края устроил теплицу с коноплей в своей квартире в Краснодаре. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на в УМВД по городу.
Кроме приспособлений для выращивания наркотика, у него также нашли пакет с марихуаной.
«При проверке телефона злоумышленника выяснилось, что он причастен к незаконному распространению запрещенных веществ», — рассказали в ведомстве.
На мужчину возбудили уголовное дело за продажу, а также выращивание запрещенных растений.