Криминал 08 августа 2023, 15:02 Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Санкт-Петербурге «112»: в Санкт-Петербурге подозреваемый в убийстве выпрыгнул из окна отдела полиции РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в убийстве. Он попытался сбежать из отдела полиции через окно и попал в больницу, сообщил Telegram-канал «112».

Днем 8 августа полицейские задержали и привезли в отдел подозреваемого в убийстве. Он выпрыгнул из окна. Правоохранители вызвали скорую помощь, мужчину экстренно увезли в больницу. По предварительной информации, врачи не нашли у него серьезных травм.

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Отдел, куда привезли мужчину, находится на улице Жукова, сообщил источник сайта 78.ru. Задержанный почти не пострадал.

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