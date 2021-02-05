Мужчина выдал себя за брата в вологодском суде

После оглашения приговора Вологодским городским судом Ибрагиму Мухарамову его объявили в розыск. Выяснилось, что на скамье подсудимых был его переодетый брат.

«Брат Мухарамова предпринял попытку выдать себя за подсудимого, переодевшись в его одежду и закрыв лицо маской. Однако после оглашения приговора он указал, что не является подсудимым. В связи с тем, что Мухарамову было назначено реальное наказание, а он не явился, то он был объявлен в розыск», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Вологодский городской суд 4 февраля вынес приговор в отношении 37-летнего Ибрагима Мухарамова. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Решением суда ему было назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с невозможностью управлять транспортом на три года.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области отметили, что на период судебного разбирательства Мухарамову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В процессе рассмотрения уголовного дела подсудимый участвовал, а на оглашение приговора, как выяснилось позже, не явился. Согласно закону суд обязан огласить приговор вне зависимости от явки подсудимого.