Подросток воровал строительные инструменты из машин в Иванове | 360°

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Подросток воровал строительные инструменты из машин в Иванове

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Молодого человека в возрасте 19 лет задержали в Иванове по подозрению в серии автомобильных краж. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на  пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, подозреваемый вскрывал по ночам багажники и воровал оттуда строительные инструменты. Общий ущерб владельцам составил около 80 тысяч рублей.

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«Похищенное имущество он сдавал в пункт приема металла, где выручил с продажи около 20 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

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Возбуждено уголовное дело, как минимум, по четырем подобным эпизодам.

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