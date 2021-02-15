Мужчина во Владивостоке избил подростков, севших в его автомобиль

Житель Владивостока избил подростков из-за того, что они решили посидеть в его незапертой машине. Один из несовершеннолетних госпитализирован.

В дежурную часть поступило сообщение о драке в Первомайском районе Владивостока. Прибывшие на место сотрудники полиции определили, что автолюбитель припарковал машину и не закрыл при этом дверь, после чего отправился на обед в местное кафе, сообщило РИА «Новости».

«Незапертый автомобиль привлек внимание проходивших мимо подростков. Они решили посидеть в машине. В этот момент водитель увидел происходящее, выбежал на улицу и начал наносить удары молодым людям. В результате действий 35-летнего местного жителя один из подростков госпитализирован, второй направлен на амбулаторное лечение, третий не пострадал», — рассказали в УМВД по Приморскому краю.

Ведомство уточнило, что все участники произошедшего опрошены. Участковые проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.