Мужчина во Владимирской области убил партнершу и прятал ее труп три месяца

Житель Владимирской области получил срок за убийство женщины, с которой он жил. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что во время застолья между сожителями произошла ссора, во время который женщина оскорбила партнера и его мать. Тогда мужчина ударил сожительницу ножом и просто ушел из дома. На следующий день он вернулся и решил спрятать труп, кинув его в отверстие на полу террасы. Тело пролежало там три месяца, после чего убийца пошел в полицию и во всем признался.

Его приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима.