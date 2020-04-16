Мужчина вместе с 11-летней падчерицей грабил салоны связи под Самарой

Житель Самарской области ограбил местный салон связи, заставив участвовать в этом 11-летнюю падчерицу. Теперь мужчину ждут разбирательства и суд.

Следователи выяснили, что мужчина осенью 2019 года грабил магазины в Самаре. Он связывал сотрудников и угрожал им ножом, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. Для очередного ограбления салона сотовой связи он обманом привел 11-летнюю дочь своей сожительницы.

Мужчина положил нож в рюкзак девочки и повел ее к магазину. Затем он попросил ребенка зайти и посмотреть, кто там находится. После слов падчерицы, что в салоне сидит только продавец, мужчина забежал в помещение, схватил продавца и связал его в подсобке. В этот момент девочка закрыла магазин изнутри.

Налетчик отдал нож ребенку и потребовал следить за сотрудником салона. Сам мужчина начал забирать деньги из кассы и сейфа. Всего он украл 5850 рублей, 36 телефонов на сумму 285 тысяч рублей и прихватил с собой разные аксессуары и сим-карты.

Следователи нашли мужчину, собрали необходимые доказательства и завели уголовное дело. Документы передали в суд для рассмотрения.