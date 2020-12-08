Мужчина в Сочи убил переодетого в женщину соседа

По данным издания, уроженец Челябинска 4 ноября заявил в полицию о пропаже соседа. Однако через две недели сознался, что сам убил мужчину.

По словам подозреваемого, в один из дней он зашел на кухню и увидел своего соседа в необычном виде. На том был парик, женское платье. Образ дополнял макияж. Тогда мужчина не сдержался, схватил нож, затолкнул знакомого в комнату и зарезал.

Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый расчленил жертву, останки сложил в спортивную сумку и закопал в лесу. Тревогу начала бить хозяйка квартиры.

«Чтобы отвести от себя подозрения, он даже сообщил в полицию о безвестном исчезновении знакомого и вместе с волонтерами искал мужчину», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Однако на одном из допросов житель Челябинска раскололся. Издание уточнило, что сознавшийся в преступлении россиянин ране уже был судим за кражу и хулиганство. Подозреваемый задержан. В его отношении открыт уголовное дело.