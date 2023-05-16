Криминал 16 мая 2023, 11:59 Мужчина в Санкт-Петербурге пытался задушить блокадницу ради золотой цепочки Глава СКР поручил возбудить дело за нападение на жительницу блокадного Ленинграда РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге мужчина напал на жительницу блокадного Ленинграда. Он чуть не задушил 84-летнюю старушку, пытаясь снять золотую цепочку, а потом скрылся. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

«Глава ведомства дал поручение <…> возбудить уголовное дело по факту нападения на пожилую женщину, в кратчайшие сроки установить подозреваемого в совершении преступления», — сообщили в СКР.

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Расследование взяли на контроль в центральном аппарате Следкома. После задержания следователи запросят избрать ему меру пресечения.

Нападение случилось в подъезде дома на Дачном бульваре, сообщил Telegram-канал «112». Неизвестный схватил 84-летнюю женщину и стал душить, а когда она перестала сопротивляться, сорвал с шеи золотую цепочку с крестом и сбежал. Женщина пришла в себя, дошла до квартиры и позвонила в полицию.

Подозреваемого задержали около дома на бульваре Новаторов, сообщил сайт 78.ru. Им оказался 46-летний 12 раз судимый житель деревни Лаголово Ленобласти. Его отправили в изолятор по обвинению в грабеже.