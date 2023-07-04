Эксклюзив 04 июля 2023, 13:04 Мужчина в Самаре при покупке авто перерезал девушке горло и уехал в Татарстан Подозреваемого в убийстве девушки при покупке авто в Самаре задержали в Татарстане

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В Казани задержали мужчину, который в Самаре при покупке иномарки перерезал ее владелице горло и скрылся. Источник «360» раскрыл обстоятельства дела и показал снимки с места убийства.

Жертва преступления, 34-летняя жительница Самары, выставила на продажу Toyota Land Cruiser 200. На объявление откликнулся 21-летний уроженец Таджикистана, встречу назначили вечером 3 июля на улице Водников.

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Обсудить детали сделки решили в салоне авто. Там около 18:10 мужчина накинулся на владелицу иномарки, нанес несколько ударов ножом в шею, вытолкнул тело на улицу и уехал.

Он бросил машину на улице Самарской, пересел на другое авто — принадлежавшее жителю села Сокуры в Татарстане — и пустился в бега. Подозреваемого объявили в розыск и задержали в 30 километрах от Казани.

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Личность «покупателя» машины установили в течение нескольких часов, сообщило Главное управление МВД России по Самарской области. Ориентировку на него и машины, на которых он мог скрыться, разослали коллегам в соседние регионы. Мужчину задержали и перевезли для следственных действий в Самару.

Подобный случай произошел в 2019 году в Екатеринбурге, когда девушка решила продать Audi Q5 и пропала. Ее тело нашли через пять дней в колодце. Подозреваемых арестовали.