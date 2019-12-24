Мужчина в Подмосковье выжил после выстрела в лицо из пневматики

Житель Ногинска пострадал от рук собственных знакомых. Один из них, рассказал «360» источник в правоохранительных органах, выстрелил мужчине в лицо из пистолета. Ему удалось выжить.

О случившемся пострадавший сам сообщил в полицию. В ночь на 23 декабря на него напали двое.

Избивали мужчину ранее судимые 48-летний житель Ногинска и временно зарегистрированный в Московской области украинец 1991 года рождения. Последний выстрелил в лицо своей жертве из предмета, похожего на пистолет.

После этого нападавшие похитили у него телефон VIVO, 400 рублей и скрылись. Общая сумма причиненного ущерба составила более 17 тысяч рублей.

Получивший выстрел в лицо мужчина обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали ему перелом костей тела, ссадины, ушибы и гематомы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемых в нападении на жителя Подмосковья задержали. У одного из них изъяли пневматический пистолет.