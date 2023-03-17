Эксклюзив 17 марта 2023, 06:33 Мужчина в Подмосковье устроил стрельбу с балкона из охолощенного оружия — МВД МВД Подмосковья: мужчина в деревне Голубое открыл огонь с балкона из охолощенного оружия РИА «Новости»

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Полиция подтвердила, что житель деревни Голубое в городском округе Солнечногорск стрелял из многоэтажки. Он использовал охолощенное оружия с имитационными патронами, объяснили «360» в Главном управлении МВД России по Московской области.

Ночью 17 марта правоохранители выехали на вызов — местные жители услышали громкие хлопки.

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«Установлен мужчина. По предварительной информации, оружие охолощенное», — сказали в пресс-службе.

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Информация о стрельбе в деревне Голубое появилась в местных пабликах и СМИ. «Известия» рассказали, что мужчина сначала запускал из окна многоэтажного дома фейерверки, а потом открыл огонь из автомата. Оперативная группа приехала на место и вычислила стрелка. Никто не пострадал. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что мужчина стрелял из автомата, но не из окна, а с балкона.