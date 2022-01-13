Мужчина в Петербурге убил свою мать, вырезав ей глаза и половые органы

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей пожилой матери. Тело женщины обнаружили с выколотыми глазами и вырезанными половыми органами, написал Znak.com.

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что полицию вызвали родственники мужчины, которые застали его на месте преступления. Это произошло в Красносельском районе. Убитой было 84 года, а предполагаемому убийце — 46 лет.

«Подозреваемый был сразу же задержан с поличным», — сказал источник.

Известно, что задержанный страдает психическим заболеванием. Несколько месяцев назад его выписали из психиатрической больницы имени Кащенко.

По факту смерти пенсионерки возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство».