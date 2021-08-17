Мужчина в Новосибирске ограбил банк с помощью пистолета-зажигалки

В Новосибирске мужчина пытался совершить вооруженное ограбления банка. Однако вместо пистолета «на дело» он взял с собой зажигалку, похожую на оружие.

По предварительным данным, мужчина вошел в здание банка и начал угрожать предметом, похожим на пистолет. Он выгнал из помещения всех посетителей и приказал сотруднице бланка выложить все деньги на стойку. Об этом сообщили в Росгвардии.

Грабителя поймали сотрудники Росгвардии, когда он вышел на улицу. Сотрудница успела нажать тревожную кнопку.

Его задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Оказалось, что угрожал мужчина не настоящим оружием, а сувенирным пистолетом-зажигалкой.

Ранее в Московской области хоккейный тренер украл у своего ученика 25 миллионов рублей. Он два месяца следил за ним, чтобы вынести деньги и драгоценности из его квартиры.

Житель Великобритании попытался ограбить банк, но кассир не смог разобрать требования, которые он указал в записке. У мужчины был слишком плохой почерк. Грабитель после этого просто ушел домой. Позже послание смогли расшифровать и вызвали полицию.