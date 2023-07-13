Криминал 13 июля 2023, 14:33 Мужчина в Нижегородской области похитил подростков, но застрял в грязи и сбежал «112»: мужчина похитил у деревни Малое Козино 17-летних девушку и парня, а потом бросил

Читать 360tv в

В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков, а когда его машина застряла в грязи, бросил их и сбежал. Полиция установила личность предполагаемого преступника и объявила в розыск, сообщил Telegram-канал «112».

Девушка и парень 17 лет катались на мопеде, когда к ним подъехал мужчина на бежевой ВАЗ 2109. Сначала он спросил дорогу до деревни Малое Козино, а потом достал нож и потребовал, чтобы они сели в машину. Незнакомец связал паре руки пластиковыми хомутами и повез в сторону леса.

Реклама

Подростков спасла случайность — машина застряла в грязи. После безуспешных попыток освободить ее, мужчина бросил «девятку», похищенных и сбежал. Они дошли до деревни и вызвали полицию. Правоохранители установили личность 47-летнего подозреваемого и начали его разыскивать.

В Челябинской область арестовали обвиняемого в надругательстве и убийстве 11-летней подруги своей дочери. Семья отказалась комментировать произошедшее, а знакомый заявил, что его мать и он сам могли иметь проблемы с психикой.