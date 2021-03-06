Мужчина в Москве зарубил сожителя своей дочери и совершил суицид

Житель Москвы поссорился с сожителем своей дочери. Конфликт перерос в кровавую расправу: он изрубил своего оппонента топором и покончил с собой. Дочери тоже досталось — ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Москве.

Кровь полилась ночью 6 марта в квартире одного из домов на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе столицы. По данным следствия, конфликт вспыхнул внезапно. Мужчина много раз ударил молодого человека 1993 года рождения топором по голове и телу. После этого он ударил по голове и собственную дочь. Получивший тяжелые ранения умер на месте, а убийца свел счеты с жизнью.

Девушка попала в больницу. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Сейчас ей оказывают необходимую помощь. Следователи завели уголовное дело и назначили психолого-психиатрическую экспертизу посмертно.