Криминал 26 января 2024, 12:13 Мужчина в Москве взял кредит по поддельному паспорту с вклеенной фотографией Аферист по поддельному паспорту в Москве взял кредит под залог чужой квартиры Elena Mayorova/Global Look Press

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Житель Санкт-Петербурга приехал в Москву, чтобы провернуть мошенническую схему на миллионы рублей. Однако полицейские его план раскрыли и отправили в СИЗО, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 54-летний подозреваемый в поддельный паспорт на имя мужчины вклеил свою фотографию. Затем, восстановив доступ к учетной записи личного кабинета, приехал из северной столицы в Москву. Там ему удалось получить документы на квартиру, принадлежащую мужчине. Взяв их, злоумышленник, представившись владельцем недвижимости, в риэлторской компании заключил с москвичкой договор займа на 11 миллионов рублей под залог чужого жилья. Далее он получил наличные и скрылся.

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Спустя время риэлторы попытались зарегистрировать обременения, но им отказали, так как собственник запретил без своего участия проводить какие-либо действия. Тогда представители организации обратились в полицию.

Подозреваемого задержали в Санкт-Петербурге. Он успел потратить часть денег на ювелирные украшения и телефон. Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве и отправили в изолятор. Правоохранители устанавливают его возможных сообщников под контролем прокуратуры.

В Москве также привлекут к уголовной ответственности 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже 9,5 миллиона рублей через липовый обменник. Его отправили в СИЗО на время следствия.