Криминал 27 июня 2023, 13:29 Мужчина в Москве угнал у друга Land Cruiser с 250 миллионами рублей внутри Shot: бывший сотрудник ЧОП в Москве угнал у друга Land Cruiser с 250 миллионами рублей РИА «Новости»

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Бывший сотрудник ЧОП в Москве угнал у друга Автомобиль Toyota Land Cruiser с 250 миллионами рублей внутри, сообщил Telegram-канал SHOT.

По сообщению канала, инцидент произошел в районе Люблино. 37-летний владелец бизнеса по продаже автодеталей попросил своего 46-летнего брата поучаствовать в сделке, связанной с покупкой недвижимости на Рублевке. Для этого он передал ему 190 миллионов рублей, 550 тысяч долларов и ключи от машины Toyota Land Cruiser. Кроме того, мужчина попросил брата заехать по еще одному адресу, чтобы дополнительно забрать полтора миллиона рублей.

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Чтобы обезопасить перевозку денег, мужчина позвал с собой своего друга, бывшего чоповца, однако тот задумал похитить мешки с купюрами. Когда его приятель пошел в магазин купить воды, экс-сотрудник охраны пересел за руль автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские, к которым обратился мужчина, обнаружили Land Cruiser в районе Кузьминок. Однако чоповца и миллионов в ней не оказалось. Сотрудники правоохранительных органов начали искать сбежавшего мужчину.

Ранее у москвича угнали электросамокат вместе с сумкой, в которой было 600 тысяч рублей.