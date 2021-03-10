Мужчина в Москве пригласил девушку домой и прострелил ей ухо

Девушка оказалась в больнице после того, как знакомый пригласил ее к себе домой и начал там стрелять. У москвички травмировано ухо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В полицию 7 марта поступила информация о том, что в медучреждение в 13:55 обратилась 26-летняя женщина. Она заявила, что знакомый рано утром выстрелил в нее. ЧП произошло по адресу: 2-й Щемиловский переулок, дом 5А.

Врачи диагностировали у пострадавшей разрыв барабанной перепонки слева, ожог левой ушной раковины. Девушку госпитализировали. Она рассказала, что в 04:00 7 марта вместе с подругой познакомилась с мужчиной. Он пригласил их домой.

Во время беседы кавалер взял пистолет и начал им размахивать. Также он несколько раз подносил оружие к голове одной из девушек. В какой-то момент раздался хлопок, пострадавшую оглушило, из уха пошла кровь. Девушки ушли из квартиры и поехали домой к подруге.

Утром сестра обратившейся в полицию москвички отвезла ее в поликлинику, оттуда ее увезли в больницу. Там девушке поставили диагноз «посттравматическое повреждение барабанной перепонки, ушной раковины слева». Сейчас она продолжает лечение в медучреждении.

По факту случившегося 9 марта открыто уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».