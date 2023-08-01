Криминал 01 августа 2023, 17:08 Мужчина в Москве похитил такси на глазах у водителя Московская полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне такси на глазах у водителя Пресс-служба прокуратуры Москвы

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Столичные оперативники задержали мужчину, который попросил водителя такси помочь с коробкой и угнал машину. Об этом рассказала прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, водитель такси приехал на поступивший заказ на Чоботовской улице. Пассажир попросил его помочь вынести тяжелую коробку. Поднявшись на этаж, клиент попросил задержать лифт, а сам якобы отправился за грузом. Но на самом деле злоумышленник пошел угонять машину. Когда таксист выглянул в окно, то увидел, как автомобиль уезжает без него.

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Водитель с другим неравнодушным таксистом попытались догнать угонщика, однако не преуспели и потому обратились в полицию.

Днем того же дня злоумышленника задержали. Он показал, где бросил угнанную машину. Мужчине предъявили обвинение по пункту «б» части 3 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»).

Ранее в столице взяли под стражу мужчину, укравшего у своего спящего друга порядка трех миллионов рублей.