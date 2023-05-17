Криминал 17 мая 2023, 10:25 Мужчина в медицинской маске ограбил кассу в Пушкине «112»: мужчина в медмаске обчистил кассу взаимопомощи в Пушкине Соцсети

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Неизвестный в медицинской маске и перчатках зашел в кассу взаимопомощи в Пушкине, связал сотрудницу и украл оттуда все деньги. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

На опубликованных Telegram-каналом кадрах видно, что грабитель одет в черную одежду, свое лицо он скрыл маской, солнцезащитными очками и белой кепкой.

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На видео можно рассмотреть, что мужчина складывал в пакет деньги. В какой-то момент он заметил открытую дверь, закрыл ее, а потом вернулся к рабочему столу сотрудницы и продолжил собирать средства.

Всего преступник украл 112 тысяч рублей. Он связал кассирше руки и ноги, а потом сбежал. Полиция сейчас его разыскивает.

Касса взаимопомощи — понятие, пришедшее еще из Советского Союза. Речь идет о добровольном объединении людей для оказания финансовой помощи друг другу. Люди делают членские взносы, а когда человеку необходимо получить деньги, ему выдают беспроцентные ссуды из этого фонда.