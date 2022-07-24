Мужчина в Иркутской области расстрелял бывшую супругу и покончил с собой

Житель Иркутской области расстрелял бывшую супругу, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщило региональное МВД.

Согласно данным следствия, 41-летний мужчина преследовал автомобиль супруги по автодороге Коршуниха — Суворовский. В ходе погони он несколько раз выстрелил в машину из ружья. После этого стрелок заблокировал бывшей жене движение, вышел из своего автомобиля, выстрелил в женщину и скрылся в лесополосе.

Находившиеся пассажиры в салоне 37-летней погибшей не пострадали, они обратились в полицию.

Бойцы Росгвардии, СОБР и полицейские обнаружили тело подозреваемого в лесу без признаков жизни. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».