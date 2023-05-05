Криминал 05 мая 2023, 15:09 Мужчина в гидрокостюме со спасательным кругом переплыл Нарву, чтобы попасть в Россию Пограничники нашли на берегу Нарвы переплывшего границу гражданина Словакии в гидрокостюме Публичное достояние

Читать 360tv в

В Ленобласти на берегу реки Нарвы 1 мая схватили гражданина Словакии в гидрокостюме. Он незаконно переплыл границу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ России.

Находясь в Эстонии, мужчина надел гидрокостюм, спрятал личные вещи в рюкзак, уложил на спасательный круг и переплыл государственную границу. Его застали на берегу и задержали, а через два дня арестовали. Проверка показала, что мужчина являлся гражданином Словакии. В ФСБ предупредили, что за незаконное пересечение границы могут назначить уголовное наказание и лишить свободы на срок от двух до шести лет.

Реклама

В апреле неизвестный человек подорвался на мине при попытке перейти границу в Брянской области. Он пытался пройти в Россию с территории Украины в районе села Запесочье Погарского района, но наткнулся на выстроенное военными заграждение.