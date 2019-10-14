Мужчина в Чите зарезал жену на глазах у детей

Житель Читы убил свою супругу на улице. Рядом с женщиной в момент убийства находились двое ее детей.

Местная полиция получила сообщение о том, что на одной из улиц города находится тело женщины, около 08:00 по местному времени (02:00 по Москве). На место происшествия тут же выехали полиция и следователи. Жертвой оказалась 34-летняя местная жительница. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

«По данным следствия, мужчина в ходе бытовой ссоры несколько раз ударил супругу ножом в тело, отчего женщина скончалась на месте», — сказано на сайте ведомства.

Подозреваемого задержали. Сейчас следствие собирает доказательную базу для избрания меры пресечения в виде ареста 46-летнему мужчине. Расследование продолжается.

В Сети появились кадры с места убийства. На них видно, как рядом с мертвой женщиной стоят ее дети. Маленького ребенка загородил от случившегося выходивший из подъезда мужчина. А старшая дочь бросилась к маме.