Мужчина в Чите зарезал жену на глазах у детей
Местная полиция получила сообщение о том, что на одной из улиц города находится тело женщины, около 08:00 по местному времени (02:00 по Москве). На место происшествия тут же выехали полиция и следователи. Жертвой оказалась 34-летняя местная жительница. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.
«По данным следствия, мужчина в ходе бытовой ссоры несколько раз ударил супругу ножом в тело, отчего женщина скончалась на месте», — сказано на сайте ведомства.
Подозреваемого задержали. Сейчас следствие собирает доказательную базу для избрания меры пресечения в виде ареста 46-летнему мужчине. Расследование продолжается.
В Сети появились кадры с места убийства. На них видно, как рядом с мертвой женщиной стоят ее дети. Маленького ребенка загородил от случившегося выходивший из подъезда мужчина. А старшая дочь бросилась к маме.