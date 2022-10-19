Мужчина в Бурятии изнасиловал свою дочь, а затем угрожал полиции оружием | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 16:13 Мужчина в Бурятии изнасиловал свою дочь, а затем угрожал полиции оружием Следственный комитет России сообщил о задержании изнасиловавшего свою дочь бурята СУ СК России по Республике Бурятия

Читать 360tv в

Житель Бурятии, находясь в алкогольном опьянении, изнасиловал свою 13-летнюю дочь, а затем открыл стрельбу по полицейским. Об этом «360» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России

Баир Б. проживал с семьей в небольшом улусе на территории Закаменского района Республики Бурятия. В понедельник, 17 октября, он с утра распивал спиртные напитки, после чего, оставшись наедине с дочерью, как считает следствие, изнасиловал ее. Девочка позвонила в полицию.

Реклама

На место прибыла следственно-оперативная группа. Когда Баир заметил полицейских, он вооружился охотничьим ружьем, произвел выстрел внутри дома, а затем вышел во двор и нацелился в представителей правопорядка. На линии поражения при этом оказался местный фельдшер, пытавшийся уговорить мужчину сдаться. Полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем ранили его в бедро. Мужчину разоружили, задержали и доставили в медучреждение.

Реклама

На допросе он признал вину и дал подробные показания. Сейчас Баир Б. находится в больнице под охраной полицейских, идет следствие, собирают доказательную базу для заключения его под стражу.

«Расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, которому <…> предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом „б“ частью 4 статьи 131 УК РФ („Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста“) и статьей 317 УК РФ („Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“)», — сообщили в Следственном комитете.

Мать девочки рассказала, что в это время была в Улан-Удэ. По ее словам, она мало бывает дома, а Баир оставался с детьми. Кроме девочки, в доме есть еще дети помладше, они в момент изнасилования были в школе. Сейчас они все у родственников. Мужчину она охарактеризовала как человека спокойного, сказала, что выпивает он в меру.

«Я всегда в разъездах, он всегда дома был. Ничто не предвещало», — заявила она.

Летом в бурятском селе произошло жестокое убийство — зарубили топором учителя физкультуры. Дочь подозреваемого заявила, что конфликт спровоцировал вечно пьяный физрук.