Мужчина в Бурятии избил школьника и выбил ему зубы | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 16:14 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Мужчина в Бурятии избил школьника и выбил ему зубы Мама избитого мальчика из Улан-Удэ заявила, что выбивший сыну зубы не извинился РИА Новости

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Пьяный мужчина в Улан-Удэ жестоко избил шестиклассника, заступаясь за сына. В итоге у пострадавшего мальчика выбиты зубы, также он получил телесные травмы. Мама Намсалма Цыденова рассказала «360» о состоянии ребенка и о том, что нападавший даже не извинился.

«У него выбиты зубы и телесные повреждения. Он (мужчина — прим. ред.) его в живот пинал, в грудную клетку», — заявила она.

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Случай произошел около школы уже после уроков.

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«В наш класс пришел новый мальчик, он всех задирал, обзывался разными словами. Мой сын не выдержал, дал ему легкий подзатыльник и сказал: "Хватит материться"», — вспомнила женщина.

После этого между мальчиками возникла потасовка, в какой-то момент в нее вмешался отец одноклассника.

«Многие подтверждают, что он (нападавший — прим. ред.) был пьяный. Он подлетел, ударил с ноги в лицо так, что аж два зуба [у сына женщины] вышибли с корнем», — добавила собеседница «360».

Мужчину остановила одна из мам десятиклассника. Также мимо проходил еще один из родителей, он накинулся на обидчика школьника. Когда все закончилось, последний просто ушел с места происшествия.

Учителя сразу же позвонили Намсалме Цыденовой и рассказали о случившемся.

«Я живу около школы, я быстро оделась и побежала. Вчера после того, как я скорую вызвала, мы находились в больнице до 01:00, там проводили обследования. Сейчас сын уже дома», — отметила женщина.

Она написала заявление в полицию. Избивший сына не выходил на связь, не извинялся, не признал свою вину.

«У нас сегодня в 08:00 в школе было собрание. Он вообще не понимает, что натворил», — сказала Цыденова.

Сейчас ее сын отходит от произошедшего, у него все болит и опухло, мальчик даже не может есть.

«Несколько дней дома посидим, пока не готовы идти в школу», — призналась мама.

Она заявила, что как только сыну станет легче, они будут решать вопрос с зубами. Скорее всего, ребенку поставят временные импланты.

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