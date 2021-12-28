Мужчина в Армавире съел фальшивую купюру, чтобы избежать наказания

Мужчина съел фальшивую пятитысячную купюру в Армавире. Так он пытался избежать наказания. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Кранодарскому краю.

Он попытался расплатиться фальшивой купюрой на рынке, но продавец это заметил. Мужчину задержала охрана до приезда полицейских. Чтобы избежать наказания, он в это время съел купюру.

Но на него все равно завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.