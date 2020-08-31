Мужчина увел троих детей в лес в Кольцово

Один из мальчиков сбежал и рассказал все родителям. Те вызвали полицию.

«Пока вызывали полицию, этот мужчина еще двоих детей пытался утащить в лес», — написал автор поста.

По словам несовершеннолетних, злоумышленник угрожал им, хватал за руки. В комментариях многие отметили, что тоже сталкивались с неадекватным поведением мужчины.

Сейчас он задержан. Правоохранители считают, что в его действиях нет состава преступления, так как ничего незаконного мужчина совершить не успел.