Мужчина увел троих детей в лес в Кольцово
Пользователи соцсетей жалуются на жителя города Кольцово, который увел в лес троих детей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на паблик «Типичный наукоград Кольцово».
Один из мальчиков сбежал и рассказал все родителям. Те вызвали полицию.
«Пока вызывали полицию, этот мужчина еще двоих детей пытался утащить в лес», — написал автор поста.
По словам несовершеннолетних, злоумышленник угрожал им, хватал за руки. В комментариях многие отметили, что тоже сталкивались с неадекватным поведением мужчины.
Сейчас он задержан. Правоохранители считают, что в его действиях нет состава преступления, так как ничего незаконного мужчина совершить не успел.