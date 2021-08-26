Мужчина устроил стрельбу в Забайкалье

В Забайкалье мужчину задержали из-за стрельбы. Он ранил другого мужчину в ходе конфликта. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональный СК.

По данным следствия, преступник был пьян. Он выстрелил в оппонента из ружья, которое было переделано для стрельбы боевым патронами. Оружие он хранил незаконно.

В результате пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Подробности пока не известны.