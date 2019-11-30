  • Мужчина устроил стрельбу в гостинице «Останкино»

    30 ноября 2019, 13:14

    Василиса Андреева, Дарья Бунякова

    Неизвестный открыл огонь в одной из столичных гостиниц. Он выстрелил в постояльца отеля и скрылся. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. Об этом «360» сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве.
    Мужчина устроил стрельбу в гостинице «Останкино»

    «Там конфликт между постояльцами.Один выстрелил в лицо другого и уехал на автомашине ВАЗ. Стрелял, предположительно, из травматического оружия», — рассказали в пресс-службе.

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    По словам собеседника, пострадавшему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Правоохранители начали поиск стрелявшего мужчины.

    Как сообщал Telegram-канал Baza, выстрелы раздались именно в гостинице «Останкино», которая находится на Ботанической улице. Как утверждают источники, огонь открыл некий Саидахмед Баштаров в одном из номеров отеля.