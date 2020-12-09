Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы

Молодые люди устроили стрельбу из газового пистолета на севере Москвы, в районе Восточное Дегунино. Пострадал 26-летний мужчина. Он получил ранения в голову, грудь и живот. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Все случилось днем 9 декабря на улице Дубнинская, около дома №30, недалеко от магазина «Дикси». Неизвестный три раза выстрелил в молодого человека. Известно, что все ранения не проникающие.

Мама пострадавшего вызвала скорую помощь. Парень находится без сознания. На место прибыли полиция и врачи. По предварительной информации, стрелявшие задержаны. Их допрашивают полицейские.