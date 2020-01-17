Мужчина устроил стрельбу из травмата в центре Москвы

В СМИ появилась информация, что в центре Москвы женщину расстреляли из-за ссоры на дороге. В пресс-службе МВД рассказали «360», что все произошло совсем не так.

По данным СМИ, мужчина выпустил четыре пули в лобовое стекло автомобиля, в котором находилась женщина. Ей якобы потребовалась медицинская помощь из-за полученных ранений. В МВД столицы эту информацию опровергли.

«В 18:36 на службу 02 поступило сообщение о дорожном конфликте по адресу 3-я Фрунзенская 38/12. Установлено что между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Мужчина выстрелил из пневматического пистолета. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

Собеседник уточнил, что стрелявший мужчина скрылся — его разыскивают правоохранители. Женщина, в которую он стрелял, сейчас пишет заявление о хулиганских действиях в отделении полиции.