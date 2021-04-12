Мужчина устроил стрельбу из машины на свадьбе в Одинцове. Видео

Неизвестный открыл огонь в Одинцове, в микрорайоне Новая Трехгорка. Этот человек был участником свадебного кортежа.

Случай, по информации ГУ МВД по Московской области, произошел вечером 11 апреля на улице Чистякова. Судя по кадрам, которые попали в интернет, водитель черного Infiniti достал из люка оружие, сделал несколько выстрелов.

«Вчера в 17:50 поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице Чистякова у одного из домов во время проведения свадебного мероприятия неизвестное лицо из автомобиля произвело выстрелы из неустановленного предмета», — уточнили в МВД.

По данному факту ведомство проводит проверку.