Криминал 03 февраля 2023, 17:04 Мужчина устроил поножовщину в метро Брюсселя

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Мужчина напал на пассажиров метро в Брюсселе. Злоумышленник начал размахивать ножом во время поездки. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой не местные СМИ.

Нападение произошло на станции «Шуман». Мужчина достал нож и начал размахивать им в вагоне. Во время остановки он выбежал на платформу, где продолжил нападать на людей. Сотрудники метро были вынуждены остановить составы.

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Полицейские смогли задержать злоумышленника. От его действий пострадали три человека. Остальных пассажиров пришлось эвакуировать.

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