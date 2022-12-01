Криминал 01 декабря 2022, 17:54 Мужчина устроил оружейную мастерскую у себя дома в Краснодарском крае

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Полиция задержала мужчину, который незаконно изготавливал и продавал оружие в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Производство задержанный устроил прямо у себя дома. При обыске у него нашли необходимые для незаконной деятельности инструменты, а также боевые и светошумовые патроны. Известно, что месяц назад он продал пистолет, который сделал из сигнального и 120 боевых патронов.

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На мужчину завели уголовное дело. Он арестован.

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