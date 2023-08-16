Криминал 16 августа 2023, 19:15 Мужчина устроил дебош в московском пабе, а затем поджег его Baza: посетитель устроил дебош в пабе на юго-востоке Москвы, а после поджег его РИА «Новости»

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Посетитель московского паба New Beer City 13 августа устроил дебош, а когда его выгнали, вернулся в заведение и поджег его. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

По информации канала, мужчина приставал к гостям и даже домогался до одной из девушек. В происходящее вмешался бармен, и после ссоры клиент ушел.

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Однако через полтора часа после закрытия заведения дебошир вернулся, выбил окно и поджег помещение с помощью зажигательной смеси. В результате пожара обгорели стены и проводка. Кроме того, при тушении залили водой телевизоры. Причиненный ущерб оценили в 870 тысяч рублей.

Авторы Telegram-канала уточнили, что поджигателем оказался 41-летний безработный мужчина родом из Молдавии. В прошлом году его судили за применение насилия против представителя власти.

Теперь против мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. За это ему грозит до двух лет лишения свободы.

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