Криминал 23 августа 2023, 11:28 Мужчина умер во время ограбления аптеки в Москве Telegram-канал «112»: мужчина умер при ограблении аптеки в Москве, порезавшись о стекло https://oniks-master.ru/

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Мужчина решил ограбить аптеку на улице Обручева в Москве. Покидая помещение с добычей, он порезался о лопнувшее стекло, истек кровью и умер. О происшествии рассказал Telegram-канал «112».

По данным канала, молодой человек проломил стену и проник в здание, где забрал содержимое кассового аппарата. Однако при попытке покинуть аптеку он наступил на разбитое витринное стекло и получил серьезные резаные раны.

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У преступника началось сильное кровотечение. Прибывшие на место врачи не смогли спасти его.

Ранее подозреваемого в серии грабежей в Лианозовском парке задержали в Москве. Злоумышленник выбирал женщин, которые гуляли в одиночестве, неожиданно нападал на них, отбирал сумки или срывал украшения с шеи.