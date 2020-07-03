Мужчина украл забытую на Московском вокзале сумку

Москвич приехал в Петербург отдохнуть, но в суматохе забыл свою сумку с деньгами на вокзале. Ее исчезновение он заметил только на следующий день. После этого мужчина обратился с заявлением в транспортную полицию.

Стражи порядка нашли злоумышленника. Им оказался 48-летний житель Ленинградской области, который работает разнорабочим.

Подозреваемый несколько часов ходил вокруг сумки, смотрел — вернутся за ней или нет. Позже злоумышленник решил забрать ее себе. Внутри он нашел 250 тысяч рублей, планшет и личные вещи. На 15 тысяч рублей разнорабочий успел купить элитный алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит тюрьма сроком до пяти лет.