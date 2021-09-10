Мужчина украл у собутыльницы пистолет в Кемерове

В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который украл у знакомой пневматический пистолет. Об этом сообщил сайт VSE42.RU.

По данным издания, женщина познакомилась на улице с мужчиной и пригласила его к себе домой. Они устроили совместную попойку. «Дни.ру» рассказали, что позднее между собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой гость украл у хозяйки пистолет и скрылся. Полицейские поймали его. Выяснилось, что он продал оружие прохожему и купил себе алкоголь.