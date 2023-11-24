Криминал 24 ноября 2023, 11:57 Мужчина украл телефон у женщины на северо-востоке Москвы Мужчина украл у женщины телефон за 7 тысяч рублей на Ярославской улице в Москве

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Ранее судимый мужчина ночью напал на женщину на Ярославской улице в Москве и украл у нее смартфон. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 42-летний злоумышленник заметил у прохожей в руках мобильный телефон. Он проследовал за ней до безлюдного места на Ярославской улице, а затем напал и нанес несколько ударов. После этого украл у женщины телефон стоимостью семь тысяч рублей.

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Мужчине предъявили обвинение в грабеже и заключили его под стражу.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на косметолога в ее собственной квартире. Агрессором оказался неоднократно судимый 31-летний приезжий мужчина. Он попал в жилище 23-летней девушки, прикинувшись клиентом.