Криминал 13 декабря 2023, 18:11 Мужчина украл сумку с деньгами из автомобиля на юго-востоке Москвы Мужчину заподозрили в краже сумки с 80 тысячами рублей на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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В Москве перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в краже сумки с 80 тысячами рублей из автомобиля. об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, кража произошла на автостоянке на Самаркандском бульваре. Двое мужчин встретились по договоренности для купли-продажи зеркала заднего вида.

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Подозреваемый приобрел запчасть за две с половиной тысячи рублей. Когда он отдавал деньги, увидел, что в барсетке продавца лежит внушительная сумма.

Тогда злоумышленник достал незаметно сумку и бросил ее под свою машину, затем поднял и уехал в неизвестном направлении. Его вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали. Мужчина признал вину и вернул деньги.

Ранее в Москве задержали 79-летнюю пенсионерку по подозрению в краже iPhone у пассажирки автобуса.