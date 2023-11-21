Криминал 21 ноября 2023, 15:13 Мужчина украл шубу за 230 тысяч рублей из магазина в Москве Мужчину задержали за кражу шубы за 230 тысяч рублей из магазина в центре Москвы

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Полиция задержала 35-летнего мужчину, которого заподозрили в краже дорогостоящей шубы с витрины магазина в центре Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка.

Ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как мужчина снял меховое изделие с вешалки, спрятал его в рюкзак и скрылся.

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Ущерб от кражи составил более 230 тысяч рублей. Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Его отправили под подписку о невыезде.

Ранее в столице шпаклевщик откликнулся на ночную подработку и стал жертвой ограбления. У станции метро соискателя встретил вооруженный ножом «работодатель», который потребовал перечислить ему на карту деньги.

Также спецназ Росгвардии задержал в Подмосковье двух подозреваемых в краже имущества из дачного дома в СНТ в поселке Дорохово. Предполагаемых грабителей застали по месту жительства — в Истре и Волоколамске.