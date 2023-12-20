Криминал 20 декабря 2023, 13:21 Мужчина украл саксофон у ребенка в автобусе в Москве Мужчина пойдет под суд за кражу саксофона у ребенка в автобусе в Москве Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» / Соцсети

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Перед судом предстанет 45-летний житель Зеленограда, которого обвинили в краже саксофона у ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, злоумышленник увидел под сиденьем в салоне автобуса оставленным ребенком саксофон в чехле. Помимо музыкального инструмента, там лежали аксессуары для игры.

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Осмотревшись по сторонам, обвиняемый забрал забытую вещь и вышел на остановке. Общая сумма материального ущерба составила около 66 тысяч рублей.

Фигуранта нашли, свою вину он признал. Оперативники нашли украденный инструмент в квартире злоумышленника и уже вернули юному саксофонисту.

«Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Зеленоградского административного округа, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве

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