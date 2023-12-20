20 декабря 2023, 13:21
Мужчина украл саксофон у ребенка в автобусе в Москве
Мужчина пойдет под суд за кражу саксофона у ребенка в автобусе в Москве
Перед судом предстанет 45-летний житель Зеленограда, которого обвинили в краже саксофона у ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По предварительной информации, злоумышленник увидел под сиденьем в салоне автобуса оставленным ребенком саксофон в чехле. Помимо музыкального инструмента, там лежали аксессуары для игры.
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Осмотревшись по сторонам, обвиняемый забрал забытую вещь и вышел на остановке. Общая сумма материального ущерба составила около 66 тысяч рублей.
Фигуранта нашли, свою вину он признал. Оперативники нашли украденный инструмент в квартире злоумышленника и уже вернули юному саксофонисту.
«Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Зеленоградского административного округа, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве
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